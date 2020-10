CPR, Rali Vidreiro: Ricardo Teodósio foi o mais rápido no Shakedown

Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) foram os mais rápidos no Shakedown do Rali Vidreiro, depois de obterem um registo de 1:49.010, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) no segundo lugar a 0.284s. José Pedro Fontes/Inês Pontes (Citroën C3 R5) foram terceiros a 1.291s, com Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo R5) a 1.539s. Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5) foram sextos a 1.945s com os líderes do campeonato,Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) apenas com o sexto tempo, a 2.425s da frente.

Os melhores da Peugeot Rally Cup Ibérica foram Daniel Lorenzo/Brais Carnes (Peugeot 208 Rally 4), Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (Peugeot 208 R2) foram os melhores do 2WD nacionais e Vítor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 911 GT3 CUP) os melhores dos Porsche.