CPR, Rali Vidreiro: Ricardo Filipe ‘quer’ top 10 do campeonato

Desde 2021 que Ricardo Filipe enveredou pela sua aventura nos R5 no CPR, nesse ano fez quatro provas com o Ford Fiesta R5, tendo como melhor resultado um oitavo posto em Mortágua, em 2022, fez sete eventos do CPR, novamente com o Ford Fiesta R5, foi 14º do campeonato, teve como melhores resultados dois top 10, no ano passado, cinco provas, novamente com o Ford e com a Racing 4 You, voltou a ter como melhor resultado um top 10, na Aboboreira, mas este ano as coisas já melhoraram um pouco, o que contribuiu a troca de carro para o Skoda Fabia R5, com dois oitavos lugares no Algarve e em Castelo Branco, sétimo na Aboboreira, nono no Rali da Água pelo que o objetivo para o Vidreiro é conseguir o top 10 do campeonato: “as exibições e os resultados negativos na Madeira e em Chaves foram um balde de água fria. Até aí, estávamos a realizar um campeonato muito bom, pontuando sempre e a ambição era chegar o mais perto possível do Top 5. Mas os campeonatos são mesmo assim, com altos e baixos e só nos resta trabalhar muito e encarar o último rali da temporada com foco total e muita ambição”, disse o piloto, que está a 2 pontos do 10º colocado e 8 do Top 7. A novidade será a presença de Ricardo Faria no banco do lado direito do Skoda Fabia R5 preparado pela Racing 4 You, já que Filipe Carvalho não pode alinhar, devido a compromissos pessoais. Ricardo Filipe está convicto de que “nos iremos entender bem. O Ricardo é um navegador com muita experiência e estou certo de que a adaptação será fácil e rápida”.