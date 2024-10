CPR, Rali Vidreiro: PowerStage decide rali e título do CPR 2024

Falta pouco para a decisão de quem ser o Campeão de Portugal de Ralis, ou no caso de ser Kris Meeke, o vencedor do campeonato. Para nós, caso seja o irlandês será mesmo Campeão, tal como Armindo Araújo se for o piloto português, porque apesar de existir uma Lei que a FPAK tem que seguir, pois é tutelada pelo IPDJ e pela Secretaria de Estado do Desporto, nós jornalistas, podemos chamar a um piloto, o que ele verdadeiramente é se for o caso, Campeão.

Em termos oficiais, se for Kris Meeke, o ano de 2024 fica sem a atribuição oficial do título, mas quem segue o desporto, desde jornalistas a adeptos, sabem bem o que fazer que é o “seu a seu dono”.

Portanto, agora resta esperar pela PowerStage, as contas estão muito equilibradas e quanto às hipóteses de cada um, Kris Meeke e Armindo Araújo têm o seu destino nas mãos, caso tudo se processe na normalidade até ao fim.

Se Armindo Araújo vencer a PowerStage será campeão, porque mesmo que Kris Meeke passe Pedro Almeida não é expectável que chegue ao segundo lugar, o que lhe valeria o título.

Para Armindo Araújo: “está muito instável, quanto às condições meteorológicas, as escolhas de pneus, podemos cometer erros, falta um troço não sabemos o que pode suceder, as afinações, prognósticos só no fim. Está a ser uma luta emocionante e isto é bom para o público que está a seguir a prova”, disse.

Já José Pedro Fontes: “tem sido assim este ano no asfalto, eu e o Armindo ao segundo, vamos ver o que vai acontecer”, disse o piloto da Citroën que pode, claro, ganhar o rali, pois tem apenas 1.0s de atraso para Armindo Araújo.