CPR, Rali Vidreiro: penalizações de Meeke e Teodósio ‘dão’ liderança a Pedro Almeida

Na sequência das penalizações de Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai I20 Rally2) e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2), em 75 segundos por erro de percurso, numa zona de marcação de pneus, são Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo) a liderar o rali no ifal do primeiro dia de prova, com 10.1s de avanço para José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2) 4.5s mais atrás. Seguem-se Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 21.7s de Araújo e Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai I20 Rally2) a 48.3s da frente. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) são sextos 11.7s mais atrás.

Meeke e Teodósio eram primeiro e segundo antes da penalização, estavam separados por 7.3s e agora estão a 48.3 e um minuto, respetivamente, da frente. Mesmo com estas posições, Meeke continua com vantagem virtual no campeonato.

Mais info assim que possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI