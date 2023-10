CPR, Rali Vidreiro, Pedro Silva: “um ano memorável, e com uma evolução imensa” | AutoSport

Pedro Silva/Roberto Santos terminaram a época, com o Peugeot 208 Rally4 da Domingos Sport com um quarto lugar no Rali Vidreiro a 0.3 décimos do terceiro colocado, assegurando o Top5 final no CPR 2RM mais disputado de sempre. Para a dupla, este é um resultado que sabe ainda melhor pelas dificuldades em que a equipa teve em conseguir estar no último rali do ano: “foi até à última que conseguimos assegurar a presença, temos que agradecer imenso aos nossos parceiros que nos possibilitaram lutar pelo top 5 neste incrível CPR2RM, um ano que ficará na memória e sem dúvida uma evolução imensa, foi pena não estarmos no Rali de Portugal e na Madeira porque assim estaríamos a lutar pelo pódio final com toda a certeza, mas vamos fazer para que em 2024 seja possível. Quero apenas deixar um grande obrigado a quem nos acompanha na estrada em todos os Ralis, já começa a ser hábito ter bandeiras do 39 em muitos troços e isso é gratificante para nós e para os nossos parceiros que fazem tudo para nos ajudar a lutar rali a rali. Agora começa 2024 e vamos lutar para estar presentes.”