CPR, Rali Vidreiro: Pedro Almeida lidera no final de dia polémico

Não terminou sem polémica o primeiro dia do Rali Vidreiro, com a dupla Pedro Almeida/Mário Castro, em Skoda Fabia Rally2 Evo, na frente da prova com de 7.6s de vantagem em relação a José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2), depois das penalizações averbadas a Kris Meeke e a Ricardo Teodósio.

A informação surgiu pouco antes do início da super-especial de Alcobaça, com Kris Meeke e Ricardo Teodósio a verem os seus tempos ‘crescerem’ 75 segundos, eles que ocupavam os dois primeiros lugares – separados por 7.3 segundos – o que naturalmente veio alterar a classificação de forma significativa.

Nas suas declarações, Kris Meeke foi evasivo, mas Ricardo Teodósio nem por isso, mostrando o seu forte descontentamento face ao sucedido.

Lemos a decisão do CCD, parece um claro erro, mas face às reações pode haver mais no assunto que justifique o claro descontentamento tanto dos homens da Hyundai como até de José Pedro Fontes, quando disse no final da super-especial que “o percurso estava mal marcado” nada mais acrescentando.

Na base da decisão do Colégio de Comissários Desportivos, que teve efeitos práticos antes da terceira classificativa, está o facto de ambos os pilotos terem, pretensamente, falhado um controlo de marcação de pneus na fase inicial do rali. Com a penalização de 1m15s, o então líder Meeke caiu da primeira para a quinta posição, a 52.3s do primeiro lugar, enquanto Teodósio baixou de segundo para sexto, a 1.00,0m. Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2), que era quinto classificado antes de surgir a penalização, passa a ser o terceiro da tabela classificativa, a pouca distância do segundo e com mais de 30 segundos de vantagem face a Meeke, o atual líder do CPR.

Perante condições climatéricas instáveis e as estradas de asfalto molhadas, cujos níveis de aderência variavam em função de zonas arborizadas ou mais abertas, os pilotos tiveram pela frente um dia bastante complicado, já que por vezes também choveu com grande intensidade. Nessas circunstâncias, a que se juntam algumas escolhas de pneus menos felizes, as maiores diferenças de tempos surgiram na segunda passagem por S. Pedro de Moel (14.4 km), onde, por exemplo, José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2) e Armindo Araújo cederam, respetivamente, 24.4 e 31s para Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) e Kris Meeke, autores, ex-aqueo, do melhor tempo.

Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 Evo) que iria concluir o dia secundando os dois Hyundai i20 N Rally2, depois de um excelente início de rali, destacando-se de Fontes e de Araújo no “top 5”, acabaria por ascender ao primeiro lugar, em face das penalizações a Meeke e Teodósio, mas obviamente que para este sábado, e de novo perante uma climatologia adversa, estão reservadas as decisões finais da temporada nos 80,02 km das seis classificativas que restam do rali organizado pelo Clube Automóvel da Marinha Grande.

No Campeonato 2RM (duas rodas motrizes), Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4) e Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4), os dois candidatos ao título, foram cautelosos quanto baste, com o segundo a assumir a liderança face ao seu rival por 1.9s. Guilherme Meireles (Peugeot 208 Rally4) e Rafael Cardeira (Peugeot 208 Rally4) estiveram em evidência – Kevin Saraiva (Renault Clio Rally4) começou bem, mas viu-se forçado a renunciar –, deixando claro que a discussão da vitória no rali, com um número de protagonistas alargado, vai durar até ao cair do pano…

Classificação:

1º, Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo), 17m10.5s

2º, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), a 10.1s

3º, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), a 14.6

4º, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 Evo), a 36.3

5º, Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai i20N Rally2), a 48.3

6º, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), a 1.00.0

7º, Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4), a 1.06.8

8º, Gonçalo Henriques/Inês Veiga (Renault Clio Rally4), a 1.08.7

9º, Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4), a 1.11.3

10º, Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4), a 1.25.4

2RM:

1º, Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4), 18.17.3

2º, Gonçalo Henriques/Inês Veiga (Renault Clio Rally4), a 1.9s

3º, Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4), a 4.5

4º, Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4), a 18.6

5º, Rafael Cardeira/Luís Boiça (Peugeot 208 Rally4), a 19.9

PROGRAMA/HORÁRIO

SÁBADO (12 outubro)

Assistência (Alcobaça) – 07h40/07h55

PEC 4 – Mata Mourisca 1 (16,47 km) – 09h00

PEC 5 – Pombal 1 (10,82 km) – 09h40

Reagrupamento em Pombal – 10h20/10h40

PEC 6 – Mata Mourisca 2 – 11h30

PEC 7 – Pombal 2 – 12h10

Reagrupamento/Assistência em Alcobaça – 13h55/14h25

PEC 8 – Alfeizerão 1 (12,72 km) – 15h00

Reagrupamento/Assistência (S. Martinho do Porto) – 15h42/16h42

PEC 9 – Alfeizerão 2 – POWER STAGE – 17h00

Final (Alcobaça) – 18h00