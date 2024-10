CPR, Rali Vidreiro/PEC8: Armindo Araújo regressa à liderança, campeonato decide-se na PowerStage

Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai i20N Rally2) foi o mais rápido na primeira passagem por Alfeizerão, bateram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) por 12.3s com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) em terceiro a 15.6s. Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo), foram quartos a 16.6s na frente de Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 Evo), Adruzilo Lopes/Vitor Hugo (Skoda Fabia N5) sendo que Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), partem mais atrás, mas devem ficar entre os primeiros.

Na frente, nova mudança de líder, com Armindo Araújo a passar de novo para a frente agora com 1.0s de avanço para José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) com Pedro Almeida a ter agora apenas 4.9s de avanço para Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai i20N Rally2) depois de ter perdido aqui 16.6s duma assentada. Portanto o terceiro lugar dificilmente foge a Meeke e com isso a decisão dá-se na PowerStage, sendo esses pontos que tudo vão decidir.

Nas 2RM, Gonçalo Henriques/Inês Veiga (Renault Clio Rally4), vão para o último troço com um avanço de 17.2s para Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4), pelo que se nada de especial se passar, o piloto do Renault revalida a conquista do título das duas rodas motrizes no CPR.

Terceiro lugar para Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4), que também tem a posição ‘reservada’, 25.1s na frente de Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4), com Rafael Cardeira/Luís Boiça (Peugeot 208 Rally4), 7.4s mais atrás.

Nos Promo, Adruzilo Lopes/Vitor Hugo (Skoda Fabia N5) bateram Miguel Carvalho/António Reis (Hyundai I20 N5), por 36.9s e colocaram a diferença em 47.6s, uma margem que começa a ser muito confortável para o piloto do Skoda. Tiago Pereira Fernando Pereira (Citroen C2 R2) são terceiros a quase minuto e meio e Fábio Santos/Eduardo Oiteiro (Citroen Saxo) quartos a quase doisum pouco na frente de

João Araújo/Luis Araujo (Ford Fiesta N5)..

Nos Promo, depois de Miguel Carvalho/António Reis (Hyundai I20 N5) terem ficado pelo caminho na PEC5, Adruzilo Lopes/Vitor Hugo (Skoda Fabia N5) ficaram quase com dois minutos de avanço para Tiago Pereira Fernando Pereira (Citroen C2 R2) e essa margem já subiu para lá dos 3m30s, com Fábio Santos/Eduardo Oiteiro (Citroen Saxo) a 4m32s.

