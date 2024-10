CPR, Rali Vidreiro/PEC2: Guilherme Meireles novo líder nas 2RM

As escolhas de pneus continuam a ser de capital importância e quem arrisca um pouco mais tem estado a colher os frutos. Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally 4) venceram o troço 2.6s na frente de Rafael Cardeira/Luis Boiça (Peugeot 208 Rally 4) com Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally 4), em terceiro a 3.6s. As diferenças a seguir começaram a ficar acima dos 10 segundos, o que significa que há novo líder das 2RM. Guilherme Meireles lidera agora com 2.2s de avanço para Rafael Cardeira com Gonçalo Henriques/Inês Veiga (Renault Clio Rally 4) a fazerem apenas quinto neste troço e com isso a caírem para o terceiro lugar da geral, ainda assim, 2.2s na frente de Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally 4).