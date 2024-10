CPR, Rali Vidreiro/PEC1: Gonçalo Henriques foi o melhor na 2RM

Gonçalo Henriques/Inês Veiga (Renault Clio Rally 4). Tendo em conta os tempos, as escolhas de pneus deve ter feito diferença, já que Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Renault Clio Rally ⅘) foram segundos s 5.0s na frente de Rafael Cardeira/Luis Boiça (Peugeot 208 Rally 4) que ficaram a 9.1s da frente, seguindo-se Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally 4) a 9.5s, com Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally 4), logo a seguir já a 11.0s da frente. Seguem-se Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally 4), Pedro Pereira/Pedro Santana (Peugeot 208 Rally 4). Claramente, tendo em conta que são conhecidos os ‘andamentos’ habituais, houve o fator pneus a baralhar um pouco as contas.

