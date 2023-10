CPR, Rali Vidreiro: PE5 neutralizada, como estamos de contas… | AutoSport

Com esta neutralização ainda não sabemos o que irá suceder, mas se for confirmado o cancelamento, o maior prejudicado é José Pedro Fontes que fica com menos um troço para ir atrás do prejuízo, pois estando a 6.8s de Ricardo Teodósio, agora já só teria três troços para recuperar. De referir que neste momento Teodósio soma 128 pontos e Fontes 122 (retirando um resultado) o que significa que se permanecerem estas posições, o resultado da PowerStage não fará diferença, mas se Fontes passar para a frente de Teodósio, ficam ambos empatados a 125 pontos e será a PowerStage a decidir o campeonato…

Vamos aguardar pelas decisões oficiais