CPR, Rali Vidreiro, PE5: José Pedro Fontes fora da luta pelo título, depois de sofrer um acidente | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 R5) ficaram fora da discussão da luta pelo título nacional, depois de ter tido um acidente na segunda passagem pelo troço de Mata Mourisca, assim como aconteceu com a dupla Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally 2).

Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroën C3) alcançou o tempo mais rápido no troço ainda antes dos acidentes sofridos, na altura batendo a referência de Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 N Rally 2).

No entanto, não há indicação do que pode acontecer com os tempos, uma vez que apenas 6 pilotos conseguiram registar os seus cronos e alguns podem ter os seus tempos corrigidos.

Depois de um atraso de cerca de meia hora, tendo estado o troço neutralizado, Kris Meeke deu início à quarta especial do Rali Vidreiro/Centro de Portugal. O piloto britânico que defende as cores da Hyundai Portugal terminou os 16,44km da especial com o registo de 10:00.1s, tendo sido batido por Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroën C3) por 3.4s, que alcançou o crono 9:56.7s.

No entanto, e já depois de Ricardo Teodósio ter terminado a especial em 1:09.2s, mais 9.1s que Cachón, José Pedro Fontes ficou parado no troço, assim como o carro de Pedro Meireles. Armindo Araújo e Miguel Correia ainda passaram pelo posto de controlo, a 21.4s e 21.5s do mais rápido, respetivamente, mas depois disso o troço foi neutralizado, numa fase em que Pedro Almeida vinha na estrada.

TEMPOS COMPLETOS, AQUI.