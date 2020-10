CPR, Rali Vidreiro, PE3: Pedro Meireles na frente em rali muito animado

Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) venceram a PE3 do Rali Vidreiro Centro de Portugal/Marinha Grande com um tempo de 6:32.6s. A segunda posição nesta PE3 pertence a duas duplas: José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) fizeram exatamente o mesmo tempo, 6:33.8s, ficando a apenas 1.2s do tempo mais rápido.

Na geral, Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) ganham mais alguns segundos, estando a diferença para o segundo classificado, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo), em 2.6s. Na terceira posição estão José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5), que se mantêm a 1.4s da segunda posição e a quatro segundos da liderança do rali.

Na luta pela quarta posição, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) continuam com vantagem para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5), que furaram na PE2. A diferença entre estas duplas é de meio segundo na final das três primeiras especiais.

A luta pela sexta posição também está muito animada com Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5) na frente, com uma vantagem de 0.7s, para Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5).

Tempos Online – CLIQUE AQUI