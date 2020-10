CPR, Rali Vidreiro, PE2: Pedro Meireles ascende à liderança

Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) foram os mais rápidos na segunda especial do Rali Vidreiro Centro de Portugal/Marinha Grande. A dupla do Volkswagen fez um tempo de 4:04.4s, ficando na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) por 0.9s. Terceira posição para Bruno Magalhães/ Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5), que ficaram a 2.4s do tempo mais rápido.

Na geral, mudanças na liderança do rali. Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) são agora líderes, depois de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) terem cometido um erro na PE2. Meireles/Castro têm agora 1.4s de vantagem sobre Teodósio/Teixeira.

Na terceira posição estão José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) a 2.8s da frente do rali. Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) não estiveram tão bem nesta PE2 (furando a meio da especial), caindo do terceiro para o quinto lugar à geral, estando a 5.8s da frente, mas a 0.4s de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) na quarta posição.

