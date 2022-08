CPR: Rali Vidreiro/Marinha Grande, afinal, realiza-se como previsto inicialmente | AutoSport

Afinal, o Rali Vidreiro/Centro de Portugal/Marinha Grande vai realizar-se da mesma forma e com os troços que estavam inicialmente previstos. Os pressupostos que levaram à decisão anterior alteraram-se, e o Clube Automóvel da Marinha Grande e o Município da Marinha Grande já anunciaram que estão agora reunidas as condições indispensáveis para a realização do Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande 2022, “para o qual contribuíram apoios financeiros de entidades privadas”, lê-se no comunicado do CAMG, que prossegue: “A história do concelho da Marinha Grande, apesar de todas as crises e dificuldades sociais que atravessou, sempre soube reinventar-se, encontrar pessoas e entidades que, em torno de uma ação comum e numa solidariedade coletiva, se unem para suplantar todas as dificuldades.

Ora, tudo isto comprova que a mesma história se encarrega de, mais uma vez, fazer o concelho unir-se em torno de si próprio para benefício de toda a população, da nossa terra e da região.”

Significa isto, que tudo se vai processar como estava anteriormente previsto.

Recorde-se que no fim de julho o CAMG comunicou “não ter conseguido os apoios mínimos para a realização do rali.” A prova manteve-se na data original de 7 e 8 de outubro, mas agora regressa à “primeira forma” pelo que o CPR vai mesmo terminar nas belas especiais do Pinhal de Leiria. Tudo está bem, quando acaba bem.