CPR, Rali Vidreiro, Kris Meeke: “nos meus 25 anos de ralis, o pior organizado em que já estive”

Depois de tudo o que se passado não só neste rali, mas também nos últimos dias com a questão do título, falámos com Kris Meeke, que mostrou o seu profundo desagrado, não só com tudo o que alega estar a passar-se nesta prova, bem como com a questão de poder ou não ser nomeado Campeão Nacional de Ralis. Falou-nos em 24 erros no road book, revelou que no Free Practice “passei no local da paragem a 140 Km/h, podia ter matado cinco pessoas”, e entre várias outras coisas, a questão de ser eventualmente nomeado Campeão, se o conseguir: “Portugal recebe muitos imigrantes, mas eu não posso vir…”