CPR, Rali Vidreiro: José Pedro Fontes procura 6ª vitória

Ao contrário de 2022 em que foi segundo do campeonato e triunfou em duas provas, e de certo modo, 2023, em que obteve um triunfo, este ano as coisas têm sido um pouco mais complicadas para José Pedro Fontes, ainda que dois segundos lugares tenham atenuado um pouco a questão. O ano passado no Rali vidreiro, terminou fora da estrada, mas este ano, sem qualquer pressão da luta pelo título, tem uma boa oportunidade de lutar pelo triunfo, e de certo modo ajudar a Sports & You a ficar com o título.

Portanto, nesta prova, José Pedro Fontes e Inês Ponte vão tentar conquistar uma recordista sexta vitória na prova disputada nas estradas de asfalto do centro de Portugal: “vamos tentar igualar o número recordista de vitória na prova do CAMG, pois queremos terminar a temporada 2024 em alta com um triunfo e a conquista de um lugar no pódio da competição. Tudo faremos para isso. Sabemos que os nossos rivais também querem brilhar neste fecho de temporada e, assim, resta-nos dar o nosso melhor, cientes do valor da equipa e de todos os que dela fazem parte. É, para nós, muito importante assegurar um bom resultado neste último do rali do ano, ainda para mais num conjunto de troços que é muito do meu agrado e no qual temos garantido ao longo dos anos diversas classificações de relevo.”