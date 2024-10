CPR, Rali Vidreiro, Ernesto Cunha: um ano de clara evolução

Depois de um ano de 2019 com um Mitsubishi Lancer Evo IX, 2020 com o Peugeot 208 R2, e um terceiro lugar no CPR duas rodas motrizes, Peugeot 208 Rally4 em 2021 com o 2º lugar no CPR 2RM, o triunfo no CPR 2RM em 2022 novamente com o Peugeot 208 Rally4, e após um ano de 2023 que não lhe correu tão bem, Ernesto Cunha prepara-se para terminar a sua primeira época com um Rally2, que como se sabe tem quatro rodas motrizes e é bem mais competitivo, com uma boa evolução ao longo do ano quer na terra ou mesmo no asfalto, onde na sua segunda prova nesse tipo e piso e logo num rali difícil como a Madeira, foi terceiro do CPR. Um toque levou-o ao abandono no Rali da Água, quando era sexto da geral.

Agora, Ernesto Cunha e Rui Raimundo voltam aos comandos do Skoda Fábia Rally2 evo e procura o Top 5 no Campeonato de Portugal de Ralis: “Arrancámos o ano com o objetivo de evoluirmos ao máximo o andamento nesta categoria e conhecermos bem o Skoda, é com essa abordagem que vamos entrar na prova de forma consciente. É normal sentirmos confiança após vários ralis, e claro que vamos lutar pelo melhor lugar possível no Vidreiro para terminarmos o ano numa nota positiva.”