CPR, Rali Vidreiro, Ernesto Cunha: “não era este o final de época que procurávamos” | AutoSport

Na derradeira prova que viria a decidir o Campeonato de Portugal de Ralis, Ernesto Cunha e Rui Raimundo traziam aspirações à vitória para a revalidação do título nas Duas Rodas Motrizes no Rallye Vidreiro/Centro de Portugal. Um arranque progressivo na sexta-feira mantinha tudo em aberto para o dia de sábado, mas uma saída de estrada na PEC3 deitou por terra as aspirações da equipa.

Ainda em posição matemática nas possibilidades da revalidação do título de Campeões de Portugal de Ralis 2RM, Ernesto Cunha e Rui Raimundo precisavam de vencer na Marinha Grande. Foi com esse espírito que se fizeram ao asfalto logo desde os primeiros quilómetros e terminavam o primeiro dia de prova a cerca de 21s do primeiro posto. Quando partiam ao ataque na Especial Mata Mourisca 1, a dupla não conseguiu evitar uma saída de estrada, que acabava por ditar o desfecho prematuro da luta pelo título.

“De facto, não era este o final de época que procurávamos e para o qual trabalhámos a cada rali”, explicou Ernesto Cunha. “É certo que as condições da prova se mostraram desafiantes desde os primeiros quilómetros, mas estávamos na luta e bastante motivados. Contudo, no desporto, temos de saber lidar com o inesperado e só nos resta dar os parabéns ao Gonçalo Henriques e ao Gonçalo Cunha pela conquista do título, numa época tão competitiva como já não víamos há muito tempo nas Duas Rodas Motrizes.”

Numa temporada onde o progresso da equipa esteve bastante elevado, cujos resultados acabam por não espelhar o andamento demonstrado, o piloto Ernesto Cunha reforça: “É importante deixar uma mensagem de agradecimento para com os nossos patrocinadores e parceiros, que sustentaram este projeto a um nível competitivo elevadíssimo na temporada de 2023. Sentimos também um apoio extraordinário dos adeptos, em todas as provas e particularmente na Marinha Grande, a quem também agradecemos de forma vincada. Já estamos focados na temporada de 2024, onde queremos continuar a progredir.”

Ernesto Cunha deixa assim em aberto quais serão as linhas do seu projeto desportivo em 2024, traçando bons indicadores de que uma nova fase poderá surgir.