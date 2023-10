CPR, Rali Vidreiro Centro de Portugal: Quatro pilotos, quatro sonhos | AutoSport

Está a chegar o momento do tudo ou nada, o título de ralis está em jogo e é agora que se ‘joga’ toda uma época. Quatro pilotos, quatro sonhos.

Miguel Correia, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio e Armindo Araújo decidem no Rali Vidreiro/Centro de Portugal o título nacional de ralis.

Já se sabe que o sol só vai brilhar intensamente para um deles, mas de modo nenhum isso menoriza todos os outros, pois qualquer um que o consiga, merece-o. E quem perder, seguirá em frente e tentará outra vez…

No desporto nunca haverá campeões sem grandes adversários.

Os quatro pilotos que têm a chance de se tornar campeões estão prontos para a prova final da temporada, e todos eles sabem que os outros três serão “ossos duros de roer”.

Com os quatro candidatos ao título Absoluto (Miguel Correia, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio e Armindo Araújo) separados por 14 pontos – ou apenas 6, selecionando já apenas os melhores resultados e a faltar uma pontuação para fechar as contas –, o Rali Vidreiro Centro de Portugal, este próximo fim de semana (13 e 14 de outubro), reúne todas as condições para encerrar em grande, a nível competitivo e de emoções fortes, o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

Por muitos exercícios de matemática que possam ser feitos, há um elevadíssimo número de diferentes hipóteses para cada um dos quatro referidos pilotos poder sagrar-se campeão, dada a escassa diferença de pontos entre eles.

Com o decorrer da prova, pode ir-se ajustando o ‘excel’ e as contas estarão logo ali à vista de todos.

Nesse particular, todos partem ’empatados’ com a ferramenta da Microsoft…

Kris Meeke, afastado da discussão do título desde a sua desistência, por despiste, na Madeira, poderá vir a ser o joker, até porque ‘rouba’ pontos aos adversários e o seu registo até agora totaliza três vitórias.

Ou seja, para além de ter sido líder em todos os ralis – de forma menos consistente, por mérito de Armindo Araújo, apenas no Rali da Água Transibérico Eurocidades Chaves-Verin –, venceu aqueles que concluiu. Na hipótese de vencer na Marinha Grande, Meeke torna nula a diferença de cinco pontos (25-20) entre primeiro e segundo classificados, já que entre o segundo e o terceiro é de três, tal como entre o terceiro e o quarto.

Inclusive, neste complexo xadrez matemático da luta pelo título, poderá acontecer um empate pontual ainda antes da Power Stage e, neste caso, a classificativa de São Pedro de Moel 2 (14,59 km) será determinante, com os seus pontos (3-2-1) a atribuir aos três pilotos mais rápidos. Caso a igualdade pontual ainda persista, então o desempate será feito pelo maior número de vitórias (Fontes, Teodósio e Araújo têm uma e Miguel Correia ainda está a zero), maior número de segundos lugares, maior número de terceiros lugares… até à melhor pontuação na primeira prova da época.

No CPR 2RM (duas rodas motrizes), Hugo Lopes (108 pontos), Gonçalo Henriques (94,5), Ernesto Cunha (91,5) e Ricardo Sousa (91) são os quatro pretendentes ao título, sendo que Cunha é o atual campeão. Já consagrado esta época campeão Júnior, Hugo Lopes parte para a última prova com uma vantagem significativa e não está obrigado a vencer para confirmar a conquista de mais um campeonato. De qualquer modo, os adversários prometem não facilitar e seguramente que vai haver luta até à derradeira classificativa do Rali Vidreiro Centro de Portugal.

PROGRAMA/HORÁRIO

SEXTA-FEIRA (13 outubro)

Treinos Livres (3,57 km) 08H00/08H45

Qualificação (3,57 km) 10h00

Shakedown (3,57 km) 11h00

Escolha da Ordem de Partida 13h30

Partida (Parque de Assistência) 16h00

PEC 1 – Alcobaça 1 (10,29 km) 16h35

Reagrupamento (Mosteiro de Alcobaça) 17h10/18h10

Parque de Assistência (Marinha Grande) 19h10/19h45

PEC 2 – Super Especial (1,35 km) 20h00

Final (Marinha Grande) 21h00

SÁBADO (14 outubro)

Saída do Parque de Assistência 08h20

PEC 3 – Mata Mourisca 1 (16,44 km) 09h10

PEC 4 – Pombal 1 (15,90 km) 09h45

Reagrupamento (Pombal) 10h25/10h55

PEC 5 – Mata Mourisca 2 11h40

PEC 6 – Pombal 2 12h15

Reagrupamento (Marinha Grande) 13h30/14h00

PEC 7 – São Pedro de Moel 1 (14,59 km) 15h00

Reagrupamento (São Pedro/Bambi) 15h50/16h50

PEC 8 – São Pedro de Moel 2 17h00

Assistência (Entrada/Saída) 17h45/17h55

Final 18h00