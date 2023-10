CPR, Rali Vidreiro/Centro de Portugal: o dia de todas as decisões | AutoSport

Vai arrancar o dia de todas as decisões, pela frente os concorrentes têm mais seis troços, dupla passagem por dois troços na zona de Pombal e mais dois na mata do Pinhal de Leiria. Para já os candidatos ao título partem separados por 4.8s, com vantagem para Ricardo Teodósio, que tem 1.2s de avanço para José Pedro Fontes, que por sua vez tem Miguel Correia a 0.9s e Armindo Araújo a mais 2.7s do piloto do outro Skoda.

Apesar do contratempo de Armindo Araújo, que quase saiu de estrada, perdendo seis segundos, já recuperou alguma coisa com o segundo lugar na super especial, mas agora é que as coisas vão aquecer.

Estão, como se calcula, todos bastante motivados para o que aí vem. Kris Meeke, em Hyundai i20 N Rally2, terminou o primeiro dia do Rali Vidreiro Centro de Portugal 5.7 na frente de Alejandro Cachón, mas este é uma luta à parte.

Como já referimos, entre os quatro candidatos ao título, Ricardo Teodósio é, para já, quem se encontra em vantagem, 1,2 segundos na frente de José Pedro Fontes, com Miguel Correia a 2.1 e Armindo Araújo a 4.8s, respetivamente, depois de cumpridas, as duas primeiras das oito classificativas. Portanto, apenas 4,8 segundos separam aquele quarteto, numa jornada de emoções fortes…

Basicamente, as diferenças ditadas na etapa resultaram da classificativa de Alcobaça (10,29 km), que apresentava uma zona de piso molhado e alguns pilotos chegaram mesmo a deparar com alguns chuviscos, sucedendo-se os… calafrios. E a maior “vítima”, mesmo assim com alguma sorte à mistura, foi Armindo Araújo, que deu um “toque” logo no início e perdeu 6 segundos para José Pedro Fontes. “Enfim, faz parte…”, comentava, sorridente e descontraído, o piloto de Santo Tirso. Fontes e Teodósio não escondiam ter passado por alguns momentos de apuro, enquanto Miguel Correia confessou ter sido prudente na abertura da decisão do título.

Depois, na super-especial, Armindo recuperou algum tempo, mas foi Teodósio quem saltou para o ‘primeiro lugar do CPR’, enquanto lá na frente Meeke, que também pertence ao CPR, claro, e o jovem espanhol Alejandro Cachón (Citroen C3 Rally2) mantinham os dois primeiros lugares a nível absoluto.

Nas 2 RM (duas rodas motrizes), Hugo Lopes teve um início complicado (“foi o meu pior troço da época, pois alterei as afinações do carro sem fazer qualquer teste antes deste rali e passei um mau bocado…”, desabafava o piloto de Viseu), mas nem isso o impediu de concluir o dia na liderança, com 2.2 segundos de vantagem sobre Ricardo Sousa, enquanto Gonçalo Henriques ocupava a terceira posição a um décimo daquele último. Ernesto Cunha, o campeão em título e ainda na corrida à sua renovação, perdeu bastante tempo na “especial” de Alcobaça, ao “ficar parado num gancho”, comprometendo as suas aspirações.

Este sábado, sob condições climatéricas instáveis, mas com a presença mais do que provável da chuva, a decisão dos dois títulos (Absoluto e 2RM) jogar-se-á nas restantes seis classificativas (93,86 km) e a expetativa vai manter-se, provavelmente, até ao último metro da… Power Stage.

CLASSIFICAÇÃO APÓS PEC 2

1º, Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai i20 N Rally2), 7m14.8

2º, Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroen C3 Rally2), a 5.7

3º, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), a 9.3

4, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), a 10.5

5º, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), a 11.4

6º, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2 evo), a 14.1

7º, Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2), a 18.7

8º, Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo), a 24.5

9º, Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2), a 28.0

10º, Luís Miguel Rego/Jorge Henriques (VW Polo R5), a 32.0

2RM

1º, Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4), 7.53.5

2º, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), a 2.2

3º, Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4), a 2.3

4º, Daniel Nunes/António Santos (Renault Clio Rally4), a 16.3

5º, Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4), a 16.4

6º, Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4), a 16.5

7º, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), a 21.4

8º, Rafael Cardeira/Luís Boiça (Renault Clio R3T), a 21.5