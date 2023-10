CPR, Rali Vidreiro/Centro de Portugal, Miguel Correia: primeiro dia “pode ser decisivo” | AutoSport

A ARC Sport vai à Marinha Grande para disputar a última prova do Campeonato de Portugal de Ralis de 2023 para ajudar Miguel Correia e Jorge Carvalho a discutir o título nacional, dupla que lidera a classificação desde a segunda prova da temporada.

Perante mais três candidatos altamente cotados, Miguel Correia vai tentar conquistar o título, sabendo que será uma tarefa dura. “Vai ser uma prova de emoções fortes e onde o primeiro dia, apesar de curto em termos de quilómetros, pode ser decisivo. Vamos tentar entrar com o pé direito e surpreender a concorrência. Sabemos que será uma tarefa muito, muito difícil segurar estes três senhores do desporto automóvel nacional, nesta luta a quatro pelo título, mas também estou certo de que eles não me estão a descartar da luta. Vai ser uma prova bonita e, garantidamente, contem connosco para a luta”, afirmou Miguel Correia.

Além de Miguel Correia e Jorge Carvalho, a ARC Sport apoia ainda Paulo Neto e Nuno Mota Ribeiro que estiveram ausentes na penúltima prova do CPR. “Primeiro que tudo, vamos tentar terminar o mais à frente possível, depois de uma pausa no campeonato. Estou desejoso por voltar a competir e era impossível não estar presente na festa final do CPR. Há dois troços praticamente novos, mas vamos tentar apostar nas zonas que melhor conhecemos. Com a época a terminar, espero que seja repensado o figurino do campeonato para a próxima época, pois a maior parte dos concorrentes têm outra vida para além dos ralis”, disse Paulo Neto.De regresso à ARC Sport, Pedro Almeida, acompanhado por Mário Castro pretende elevar a sua competitividade. A última prova de 2023 poderá ser um teste para o futuro.

“Sabemos que vamos ter uma corrida intensa, entre os nossos adversários que estão na luta pelo título, e que o rali vai ser disputado num ritmo elevado, mas nós vamos procurar fazer bem o nosso rali, no nosso ritmo, sendo competitivos. É um rali muito rápido e espetacular, de que gosto particularmente, e a nossa expectativa é fazer um bom rali, à semelhança do que já fizemos no Rali da Água, e assim terminar de forma positiva esta época” disse Pedro Almeida.

Fotos: AIFA