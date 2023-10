CPR, Rali Vidreiro/Centro de Portugal: Declarações dos principais protagonistas | AutoSport

Estão terminados os primeiro troços do derradeiro dia do Rali Vidreiro/Centro de Portugal, com Ricardo Teodósio a passar para a frente na discussão entres os quatro candidatos ao título, aumentando a diferença na especial de Pombal, antes do reagrupamento a meio da manhã. Os dois troços já realizados foram especialmente difíceis para Armindo Araújo que se queixou da escolha de pneus, não acreditando que seja possível recuperar a diferença para Ricardo Teodósio até ao final do rali.

“Está a correr pessimamente mal, comprometemos o campeonato”, disse Araújo no reagrupamento após a PE3 e 4. “Perdemos o campeonato nos dois troços da manhã, no primeiro aliás. A equipa que veio decidir os pneus para esta manhã não acertou, as conclusões que tiraram foram completamente erradas e os pneus que trouxe não eram para estas características. Sofremos toda a manhã, perdemos imenso tempo e estamos arredados da luta pelo título… é pensar em 2024”. O piloto do Skoda considera “completamente impossível” recuperar a diferença durante a tarde, reafirmando que “estamos fora, acabou, só temos de pensar para o ano”.

Por sua vez, Ricardo Teodósio está otimista depois de passar José Pedro Fontes logo no primeiro troço da manhã e ter vencido a especial seguinte. “Se terminasse agora [o rali] seríamos campeões”, começou por dizer Teodósio. “Estou feliz com o meu desempenho, o carro, independentemente da nossa escolha de pneus não ter sido a melhor, permitiu fazer um bom tempo no primeiro troço e neste segundo, fizemos uma mistura de pneus e conseguimos ser os mais rápidos, o que foi top e é para continuar assim”.

José Pedro Fontes, que está a 6.8s de Teodósio após os dois troços iniciais do segundo dia do rali, explicou que o asfalto está “bastante escorregadio, acho que o Ricardo fez uma excelente manhã e agora cabe-nos ir atrás dele”.

A 38.5s de Teodósio, Miguel Correia garante “não baixar os braços e lutar até ao final”, apesar do tempo perdido durante os dois troços. “Vamos tentar melhorar o carro e tentar acertar na escolha de pneus, o que continua a ser uma incógnita”, disse Correia, esperando que o título só se decida no último metro do último troço.