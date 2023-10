CPR, Rali Vidreiro/Centro de Portugal: as declarações dos principais protagonistas | AutoSport

Está terminado o primeiro troço do Rali Vidreiro/Centro de Portugal, e para ‘aperitivo’ foi bem complicado. Temia-se que colocasse dificuldades significativas à caravana, e assim foi, especialmente a Armindo Araújo que teve uma ligeira saída logo na terceira curva do troço.

Kris Meeke foi o mais rápido e o único que fez um registo abaixo dos minuto seis: “foi um troço muito traiçoeiro, fez-me lembrar Ypres, aquelas estradas muito escorregadias, aquelas zonas de agricultura os tratores deixam terra na estrada e mesmo que pareça limpo, não está sei que o Armindo teve um grande momento, foi um troço difícil, contente por ter lá passado, o tempo foi bom, portanto”, disse Meeke, que lidera com 2.3s de avanço para Alejandro Cachón, piloto espanhol de quem já se esperava ser quem mais luta fosse dar a Meeke: “no início chovia bem, mas durante o troço apanhamos alguns sustos. Amanhã há muitos troços aí é que se decide o rali”.

Entre os pilotos que lutam pelo título, José Pedro Fontes foi o melhor, pois deixou Ricardo Teodósio a 0.3s: “no início apanhei umas gotas depois parou, mas a estrada estava molhada. Foi difícil, tentei não cometer qualquer erro e sair de lá. O troço era muito difícil, muito vidrado em que não tínhamos qualquer tipo de aderência e não se percebia se estava molhado ou não, era um bocadinho ver como estava cada curva.”, disse.

Já Ricardo Teodósio, nada arriscou, pois a probabilidade de correr mal era grande: “começámos com chuva depois acalmou depois tivemos outra vez e escorregava muito e por isso viemos com muito cuidado, muita atenção porque o nosso objetivo leva a que tenhamos de ser rápidos mas com muito juízo que é para não por o pé em ramo verde. É uma guerra até ao fim vai ser até à última especial, quase de certeza que será lá que se vai decidir o rali”.

Miguel Correia, líder do campeonato, está a 1.8s de Teodósio: “a diferença ainda não é significativa, entrámos bem, sem riscos, sem sustos, sem perder confiança, até ganhei, estou confiante e tranquilo, o que até me está a surpreender bastante. Estou feliz, estamos-nos a divertir acima de tudo, conscientes do trabalho que temos para fazer, mas sempre com foco”, disse.

Armindo Araújo já perdeu um pouco, cerca de seis segundos para Fontes e Teodósio, pelo que vai ter que arriscar ainda mais: “não iniciámos da melhor forma, mas podia ter sido bastante pior. fomos surpreendidos com a pouca aderência na terceira curva, tivemos uma ligeira saída de estrada, mas não foi muito grave, perdemos alguns segundos mas nada que comprometa o rali, vamos continuar com o que temos programado e manter o mesmo objetivo que tínhamos antes da prova”

Os concorrentes ainda têm a super-especial troço onde não costuma haver grandes margens, mas nesta prova todos os segundos contam, pelo que todos vão tentar pouco ou nada perder.

PROGRAMA/HORÁRIO

SÁBADO (14 outubro)

Saída do Parque de Assistência 08h20

PEC 3 – Mata Mourisca 1 (16,44 km) 09h10

PEC 4 – Pombal 1 (15,90 km) 09h45

Reagrupamento (Pombal) 10h25/10h55

PEC 5 – Mata Mourisca 2 11h40

PEC 6 – Pombal 2 12h15

Reagrupamento (Marinha Grande) 13h30/14h00

PEC 7 – São Pedro de Moel 1 (14,59 km) 15h00

Reagrupamento (São Pedro/Bambi) 15h50/16h50

PEC 8 – São Pedro de Moel 2 17h00

Assistência (Entrada/Saída) 17h45/17h55

Final 18h00