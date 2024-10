CPR, Rali Vidreiro: Bernardo Sousa não corre

Afinal e ao contrário do previsto, Bernardo Sousa não vai participar no Rali Vidreiro, aparentemente devido a questões pessoais. O Campeão Nacional de Ralis de 2010 iria realizar no Vidreiro a sua única prova do ano, para lá do recente Motorshow Autoclássico, mas depois de ter feito sete provas do CPR em 2023, em que as coisas não correram a contento, este ano esteve mais virado para a velocidade, ao correr no Iberian Supercars com Carlos Vieira no projeto da Toyota Gazoo Racing da Toyota Caetano Portugal, estrutura que deve ter também um projeto de ralis no CPR em 2025.