CPR, Rali Vidreiro, Armindo Araújo: “há muito quilómetros pela frente”

Bastou olhar para os tempos para perceber na segunda passagem pelo troço de São Pedro de Moel que algo se tinha passado que justificasse o tempo perdido por Armindo Araújo face aos melhores nessa especial. O piloto da The Racing Factory escolheu pneus para piso seco, mas a meteorologia pregou uma partida e a perda de muito tempo foi inevitável: “Na segunda passagem pela classificativa de S. Pedro de Moel não fomos felizes na escolha de pneus. Saímos com pneus para piso seco e poucos minutos antes de arrancarmos para a especial a chuva apareceu em força. Perdemos algum tempo por causa disso, mas vamos tentar recuperar a diferença que nos separa da liderança do rali. O dia hoje não correu como esperávamos, mas ainda há muitos quilómetros pela frente”, afirmou o piloto de Santo Tirso.

