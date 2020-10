CPR, Rali Vidreiro: Armindo Araújo foi o mais rápido na Qualificação

O Qualifying Stage, disputado ao início da tarde de hoje, nas estradas da Mata Nacional do Pinhal do Rei, marcou o arranque da quinta prova da temporada do Campeonato de Portugal de Ralis. Armindo Araújo e Luís Ramalho venceram a qualificação do Rali Vidreiro e serão os primeiros a escolher a ordem de partida para as classificativas de amanhã.

A dupla do Skoda Fabia R5 Evo entrou com o pé direito no rali organizado pelo Clube Automóvel da Marinha Grande e quer manter esta toada vitoriosa durante as noveespeciais que terá pela frente. “É sempre importante entrar a vencer e foi isso que fizemos hoje no qualifying. Fomos mais fortes que os nossos adversários e sentimos que estamos com o ritmo que pretendemos para lutar pela vitória final. Vamos ser os primeiros a escolher a posição de saída para amanhã e ainda que não seja um fator determinante nos ralis de asfalto, há alguma vantagem em partir na frente. Estamos muito confiantes”, afirmou Armindo Araújo.

A escolha da ordem de partida será realizada ao final da tarde, pelas 19h00, e as provas especiais de classificação estão agendadas para o dia de amanhã, sábado. Tripla passagem por Campos do Lis, Pinhal do Rei e São Pedro de Moel, com a partida no centro da Marinha Grande marcada para as 8h00.