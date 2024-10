CPR, Rali Vidreiro: Armindo Araújo é o novo líder

Depois de tudo o que se passou no dia de ontem, esta manhã Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai i20N Rally2), entraram completamente ao ataque na especial de Mata Mourisca, com 16.47 Km e recuperaram de imediato 10.5s para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), e 16.3s para José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2),com a liderança do rali a passar agora para o piloto do Skoda depois de Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo), terem cedido mais de trinta segundos só neste troço. Os líderes no final do dia de ontem caíram para a terceira posição atrás de Armindo Araújo e José Pedro Fontes, enquanto Meeke já subiu ao quarto posto.

Se o rali terminasse agora, Armindo Araújo era campeão, mas faltam ainda cinco troços…

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 Evo), desceram para o quinto posto, na frente de Adruzilo Lopes/Vitor Hugo (Skoda Fabia N5) que subiram ao sexto lugar da geral por troca com

Nuno Pinto/João Jardim Pereira (Citroen C3 Rally2) e Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4).

Depois da penalização de 75 segundos, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), foram ainda penalizados novamente por erros de percurso na super especial e estão agora no oitavo lugar da geral a 1m43s da frente, terminando por isso com toda e qualquer hipótese de conseguir um resultado de relevo nesta prova.

Nas 2RM, nova troca de líder, com Gonçalo Henriques/Inês Veiga (Renault Clio Rally4), a passar para a frente de Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4), com a margem entre ambos a ser agora de 16.8s, depois de um troço em que o piloto do Renault brilhou muito alto ao ‘cravar’ 18.7s no seu adversário mais próximo, precisamente Hugo Lopes.

