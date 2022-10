CPR, Rali Vidreiro, Armindo Araújo deu “resposta na estrada” a quem “tem brincadeiras destas connosco” | AutoSport

Caiu o pano sobre a edição 2022 do Campeonato de Portugal de Ralis, e foi o Rali Vidreiro/Centro de Portugal/Marinha Grande o palco da festa de consagração para Armindo Araújo e Luís Ramalho, que tinham já garantido antecipadamente o título. A dupla do Skoda Fabia Rally 2 foi a mais rápida na estrada, mas uma penalização impediu que fosse declarada a vencedora da prova.

Depois de ontem ter sido mais rápida no final da etapa, os campeões nacionais voltaram a mostrar um andamento muito forte, e terminaram as sete especiais de hoje como os mais rápidos em prova. “Chegamos aqui já com o título e queríamos fazer a festa final com uma vitória. Após a penalização que nos foi aplicada, que discordamos e reclamamos, não baixamos os braços e mesmo partido de uma posição menos favorável conseguimos ser mais rápidos que todos os nossos adversários. A nossa exposição dos factos não foi acedida e, por isso, não aparecemos no topo da classificação geral. Para nós, este resultado tem claramente o sabor de uma vitória”, disse Armindo Araújo.

Nas oito provas disputadas na temporada, o Team Armindo Araújo/The Racing Factory foi indiscutivelmente o mais forte, o que deixa o piloto de Santo Tirso extremamente satisfeito. “Fomos sem dúvida a melhor equipa e estivemos em praticamente todas as provas na discussão das vitórias. Vencemos em terra e no asfalto, ganhamos mais especiais e lideramos o maior número de vezes. Tudo isto foi fruto de um grande trabalho de toda a nossa equipa que merece por isso, o melhor fim de festa possível”, acrescentou.

Armindo Araújo terminou o CPR 2022 com 159 pontos, na frente de José Pedro Fontes (134) e Miguel Correia (133) que completaram o pódio final.