CPR, Rali Terras D’Aboboreira: Três em um nas duas rodas motrizes

O plantel das duas rodas motrizes no Rali Terras d’aboboreira é extenso, isto numa competição que teve um começo de temporada bem interessante, com dois vencedores distintos em cada uma das provas, e com cinco pilotos diferentes a terminar no pódio. Numa competição que perdeu dois dos seus baluartes, Gonçalo Henriques e Hugo Lopes, que se projetam agora para outros voos, o plantel ganhou novas caras e manteve a competitividade.

Até aqui, com uma vitória e um segundo lugar, no CPR 2RM, Guilherme Meireles, lidera a competição, na frente de Sérgio Dias, bastante regular com um pódio e um 4º lugar. Vencedor no Algarve, Ricardo Sousa quer ultrapassar rapidamente o azar mecânico de Fafe para se chegar mais à frente, numa competição bem dividida entre pilotos mais experientes e jovens lobos. O facto de se realizarem também provas da Peugeot Rally Cup Portugal e da Peugeot Rally Cup Ibérica torna este evento muito ‘estratégico’, já que há pilotos que dão primazia a umas competições e outros…a outras!