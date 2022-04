CPR, Rali Terras d’Aboboreira, Ricardo Teodósio: “Tenho de ver se a bruxa me larga” | AutoSport

Ricardo Teodósio está a ter um ano para esquecer. A sua mudança para a Hyundai foi encarada com grande entusiasmo e o piloto algarvio teve finalmente o devido reconhecimento, tornando-se piloto oficial de uma marca.

No entanto, os primeiros ralis com a Hyundai não têm corrido de feição. Com uma série de azares, Teodósio atrasou-se muito nas contas pelo título nas duas primeiras provas e no Rali Terras D`Aboboreira jogava uma cartada decisiva para essas contas.

Mas à terceira não foi de vez e os azares voltaram a perseguir o piloto algarvio, à imagem das duas primeiras do ano. No final, falamos com um Teodósio menos sorridente que o habitual, mas ainda mais determinado em voltar a mostrar que pode lutar pelos lugares da frente com o seu novo Hyundai I20 N Rally 2: “Não sei quando os azares me vão deixar. Tenho de ver se a bruxa me larga [risos]. Não tem corrido nada bem e temos enfrentado pequenos problemas que nos impedem de atingirmos os resultados que queríamos. Estávamos convictos que vínhamos para fazer um bom rali.

Mas se analisarmos bem, tirando os azares, não estivemos muito longe do andamento dos melhores. Há coisas a melhorar na máquina a nível de ‘setup’. Além do mais, há que relembrar que tenho poucos quilómetros no carro.

Nos ralis temos tido contratempos que impedem de fazer as provas como deve ser e é a diferença entre estar à vontade ou não.

Agora estou muito mais à vontade, mas é mesmo assim, temos de melhorar nós também, assim como o carro. Disse no início do ano que este carro é para pilotos, e confirmo-o.

Já algumas pessoas me criticaram por ter dito isso e agora não conseguir os resultados que queria. Mas as corridas são assim. Há trabalho a fazer, o carro é novo, há muito desenvolvimento ainda a fazer, é nisso que temos trabalhado e por isso tivemos cá o Dani Sordo a ajudar-nos, assim como os engenheiros da Hyundai.

O resultado está aí, tanto eu como o Bruno estamos melhor. Penso que neste momento está-nos a faltar um pouco de sorte, mas as corridas têm destas coisas.

Na última prova do ano passado tivemos sorte, fomos campeões nacionais por um ponto. Tivemos a sorte do nosso lado e sem sorte não vamos a lado nenhum.

Agora não a temos do nosso lado, já apanhei uns sustos pelo caminho pois há alturas em que venho acima do limite para tentar compensar o tempo perdido. Também há alturas em que vamos a controlar mais o ritmo, mas quer numa quer noutra situação, perdemos tempo. Tenho de continuar a adaptação ao carro, o carro tem de se adaptar a mim e temos de trabalhar em conjunto para encontrar o melhor compromisso e neste momento estamos quase. Eu sei que isto dá trabalho, mas nunca vi nenhum piloto pegar num carro novo e ganhar um rali.

Eu agora sinto-me ainda mais confiante e com ainda mais vontade. O último troço correu-nos bem, houve ali alguns erros pelo caminho, porque ando à procura do limite e depois quando o passo, perde-se tempo. Em dois sítios saí da trajetória e perdi tração e para piorar eram sítios a subir o que nos fez perder mais.

Os meus parabéns ao Miguel e à ARC, que fez um trabalho excelente e claro, ao Carvalho que vai ao lado do Miguel. Acho que é uma mais valia para o Miguel ter o Carvalho ao seu lado. Parabéns para eles e nós estamos cá para trabalhar, a Hyundai Portugal não desiste, nem o Teodósio. Vamos para o rali de Portugal com tudo, vamos estrear o nosso carro nessa prova, pois este carro é da Hyundai Motorsport.