CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Ricardo Teodósio na frente do qualifying

Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo) foram os mais rápidos no qualifying do Rali Terras d’Aboboreira depois de obterem um registo de 2:42.202, quase segundo e meio na frente de Georg Linnamae/Volodymyr (Volkswagen Polo GTI R5).

Terceiro lugar para Pepe López/Diego (Skoda Fabia Rally2) com Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo) na quarta posição. Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo) foram quintos na frente de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) com Luis Miguel Rego/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 evo), Ole Veiby (Hyundai NG i20 R5), Chris Ingram/Ross Withtock (Skoda Fabia Evo) e José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) a fechar o top 10.

Os pilotos elegíveis para o Qualifying vão agora escolher a sua ordem de partida para o primeiro dia de prova, que arranca mais logo às 15h50, estando hoje previstos dois troços.



Tempos

1 Ricardo Teodósio / José Teixeira Skoda Fabia R5 evo 2:42.202

2 Georg Linnamae / Volodymyr Volkswagen Polo GTI R5 1.458

3 Pepe López / Diego Skoda Fabia Rally2 2.228

4 Miguel Correia / António Costa Skoda Fabia R5 evo 2.379

5 Armindo Araújo / Luís Ramalho Skoda Fabia R5 evo 2.433

6 Bruno Magalhães / Carlos Magalhães Hyundai i20 R5 2.731

7 Luis Miguel Rego / Jorge Henriques Skoda Fabia R5 evo 3.706

8 Ole Veiby Hyundai NG i20 R5 4.196

9 Chris Ingram Skoda Fabia Evo 4.486

10 José Pedro Fontes / Inês Ponte Citroën C3 Rally2 6.244

11 Pedro Meireles / Mário Castro Volkswagen Polo GTI R5 7.439

12 Alberto Heller / Marc Marti Citroen C3 Rally2 7.600

13 Manuel Castro / Ricardo Cunha Skoda Fabia R5 evo 9.203

14 Gil Antunes / Diogo Correia Dacia Sandero R4 12.420

15 Daniel Nunes / Nuno Mota Ribeiro Ford Fiesta Rally3 12.442