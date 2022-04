CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Ricardo Teodósio azarado | AutoSport

O Rali Terras d’Aboboreira estava a correr bem a Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), chegaram ao final do 1º dia a 4.9s da frente, com a intenção de ir à luta pelo triunfo, pelo menos em termos de CPR, mas a caixa de velocidade dos i20 N rally2 encravou em segunda velocidade e tendo em conta que há ainda dois troços pela frente até às assistência, vamos ver se há hipóteses de ultrapassar o problema entretanto. A margem neste momento não é dramática, estão a 24.9s de Armindo Araújo no quinto lugar, mas a questão agora é saber se têm condições para continuar a luta…