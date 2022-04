CPR, Rali Terras d’Aboboreira, Ricardo Sousa: “muito feliz, já ambicionava este triunfo há algum tempo” | AutoSport

Nas duas rodas motrizes, grande luta entre Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) e Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), com Ricardo Sousa a levar a melhor depois duma prova muito equilibrada entre ambos.

Depois de Ernesto Cunha ter chegado à liderança na primeira especial do 2º dia de rali, com 8.1s de avanço, a diferença manteve-se no Marão depois do troço ter sido neutralizado, na PE6, Cunha ganhou mais 3.4s ao seu adversário colocando a margem nos 11.5s mas no primeiro troço da tarde Ricardo Sousa ganhou 8.0s ao seu adversário e fez cair a margem para 3.5s. nos dois últimos troços, o piloto da Prolama não deu hipóteses ao seu adversário e agora estão empatados no campeonato, ambos com um triunfo e em 2º lugar.