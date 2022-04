CPR, Rali Terras d’Aboboreira, Rakan Al-Rashed: “a minha primeira vez aqui e estou apaixonado” | AutoSport

Rakan Al-Rashed, piloto saudita navegado por Hugo Magalhães, competiu no Rali Terras d’Aboboreira na sua primeira experiência em Portugal. Terminou a prova no 12º lugar e gostou do que viu durante o rali.

“Foi uma experiência absolutamente fantástica. Estamos muito satisfeitos com o clima, antes de mais. As especiais foram muito boas, muito exigentes mas divertidas, a organização do rali também esteve muito bem”, explicou o piloto.

Os planos de Rakan Al-Rashed a curto prazo passam ainda por competir em Portugal, na prova do mundial de ralis, mas admite que essa pode não ser a última prova em solo nacional. “Estamos a preparar o WRC em Portugal. É a minha primeira vez aqui e estou apaixonado. De certeza que o Rali de Portugal não será o meu último aqui”.