CPR, Rali Terras D’Aboboreira: Pilotos estrangeiros de volta num rali renovado | AutoSport

A participação de vários pilotos estrangeiros e um formato cujas classificativas em Amarante, Baião e Marco de Canaveses têm um traçado inédito, serão os pontos fortes da edição 2022 do Rali Terras D’Aboboreira (15/16 abril), terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e também integrante nos calendários do FIA European Rally Trophy e do ERT Iberian Rally Trophy: “Não há uma única classificativa igual à do rali de 2021”, acentua António Jorge, presidente do Clube Automóvel de Amarante, quando fala sobre a estrutura da prova que ele próprio delineou, com uma estratégia assente em selecionar o melhor que cada um dos três concelhos (Amarante, Baião e Marco de Canaveses) do território da Aboboreira tem para oferecer, em termos de potencialidades.

E a riqueza e diversidade de tão vasto território, dadas as diferentes versões classificativas em piso de terra amplamente conhecidas como Baião, Amarante, Marão e Aboboreira, permitiram desenhar um rali renovado.

Com 103,53 quilómetros de troços cronometrados, divididos por um total de 9 provas especiais de classificação (101,46 km em terra), o rali deverá, também pelas características dos troços cronometrados e à semelhança dos anos anteriores, ser bastante competitivo, com a emoção a manter-se até aos derradeiros quilómetros. Neste caso, os da “especial” da Aboboreira que foi eleita como Power Stage da prova e vai permitir aos pilotos mais rápidos dos CPR amealhar pontos extra no Campeonato.

A exemplo das últimas edições, o Rali Terras D’Aboboreira irá contar à partida com vários pilotos estrangeiros, designadamente WRC2 e WRC3, que têm como objetivo preparar a sua participação no Vodafone Rally de Portugal (19/22 maio).

O Clube Automóvel de Amarante já foi contactado por diversas equipas internacionais que estarão prestes a formular a sua inscrição e cujos nomes serão dados a conhecer em tempo oportuno.

Esta presença de pilotos de outros países constituirá um fator de interesse acrescido à terceira prova da temporada do CPR e vinca o cariz internacional do rali que tem como pano de fundo o Marão e a Serra D’Aboboreira.