CPR, Rali Terras d’Aboboreira, Pedro Meireles: “Melhor a exibição que o resultado” | AutoSport

Pedro Meireles mostrou um pouco do que pode vir a fazer com este novo Hyundai I20 N Rally 2. Ainda afastado das lutas pelo pódio, que deveria ser a sua luta, Meireles estava agradado com a sua prestação, apesar da classificação final não refletir a evolução feita. Ainda a descobrir a sua nova máquina, depois de um Rali de Fafe que serviu mais de Shakedown, dados os poucos quilómetros feitos com o carro, Meireles mostrou potencial e acima de tudo, divertiu-se com o I20. Os tempos mostram que há potencial para mais e não será de espantar se, em breve, Meireles volte a lutar por lugares mais acima na tabela. Para já fica o balanço positivo de um rali bem conseguido, apesar dos azares: “É melhor a exibição que o resultado. Tivemos dois furos, um no Marão 1 e outro no Marão 2, o que nos fez perder cerca de um minuto e meio. Sem isso, acho que poderíamos estar na luta com o Zé Pedro Fontes e o Pedro Almeida pelo quarto lugar, pelo menos foi isso que vimos dos nossos tempos durante o rali. Aqui e ali fizemos tempos próximos do Bruno e do Ricardo, o que é um bom indício. Foi o nosso primeiro rali a sério com este carro, pois o de Fafe, dadas as condições, não contou. Portanto viemos sempre em crescendo, sempre a melhorar o ritmo. Estou satisfeito, diverti-me imenso que é o mais importante. Pena a classificação, motivada pelos furos, mas pronto os ralis são assim. Já me sinto mais adaptado ao carro, já bastante à vontade, portanto a partir daqui é evoluir e melhorar o carro. Já existem outras especificações de suspensões para o carro que não tivemos nesta prova. Também não tínhamos o rapport de caixa curto e viemos com o longo, o que faz alguma diferença também, mas não foi por aí que o resultado não foi melhor. São coisas que vamos melhorar, o importante era ganhar ritmo, ganhar quilómetros, evoluir e isso penso que foi feito. A performance não foi má. Portanto estou satisfeito. “