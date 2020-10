CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Pedro Almeida fora do rali

De repente, mesmo sem o rali arrancar para a estrada, o Rali Terras D’Aboboreira sofreu uma razia de abandonos. Depois de Manuel Castro, Ricardo Cunha, Pedro Meireles, Mário Castro, devido a terem estado perto de uma pessoa infetada com Covid-19, eis que Pedro Almeida e Hugo Magalhães não vão estar à partida do Rali Terras D’Aboboreira, já que problemas com o Peugeot 208Rally4 levaram-nos a ficar de fora da prova: “Nos testes que realizámos no decorrer desta manhã sofremos uma saída de estrada, consequência da quebra dos pernos na roda dianteira do carro, uma situação que já se havia registado no decorrer do teste de preparação do rali. Apesar de todos os esforços que fizemos na assistência, e por este problema se repetir (o mesmo havia sucedido com outro carro igual em testes realizados recentemente), em conjunto com a The Racing Factory, decidimos que não estavam reunidas as condições para em segurança alinhar no Rali Terras D’Aboboreira”, explicou Pedro Almeida, momentos antes do arranque do Rali: “Para nós é uma grande frustração, porque este seria o primeiro Rali de Terra com o Peugeot 208 Rally4 e estávamos com boas expetativas para a prova, mas acima de tudo está a segurança e pareceu-nos não estarem reunidas essas condições, tendo em conta a repetição do problema. Agradecemos o esforço de toda a equipa, a compreensão dos patrocinadores e vamos virar o foco para o Rally de La Nucía a realizar dentro de uma semana em Espanha, a contar para a Peugeot Rally Cup Ibérica2, escreveu Pedro Almeida no seu Facebook.