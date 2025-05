CPR Rali Terras d’Aboboreira/PEC4: Kris Meeke alarga margem para Dani Sordo

Kris Meeke-Stuart Loudon (Toyota GR Yaris Rally2) entraram no segundo dia do Rali Terra d’Aboboreira a vencer, bateram Dani Sordo-Patricia Ruiloba (Hyundai i20 N Rally2) por 4.4s com Rúben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) a serem, desta feita, os melhores portugueses, terminando a 9.2s da frente.

Seguiram-se, Pedro Meireles-Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2) a 10.0s, Armindo Araújo-Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2), Ricardo Teodósio-José Teixeira (Toyota GR Yaris Rally2), Pedro Almeida/António Costa (Skoda Fabia RS Rally2), que regressaram depois do toque e abandono no dia de ontem.

Na classificação geral do CPR, Meeke tem agora 8.1s de avanço para Sordo, com Armindo Araújo a manter a terceira posição e o lugar de melhor português, com Pedro Meireles a ascender ao quarto posto a 6.0s de Armindo Araújo, seguindo-se Rúben Rodrigues a mais 1.3s. Quem caiu duas posições foram Gonçalo Henriques-Inês Veiga (Hyundai i20 N Rally2) são agora sétimos do CPR, 5.3s na frente de Teodósio.

Na classificação geral, Mārtiņš Sesks-Ralfs Igavenš (Ford Fiesta Rally2) é terceiro já a 20.8s de Meeke, seguem-se Roope Korhonen-Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) a 25.1, Marco Bulacia-Diego Vallejo (Toyota GR Yaris Rally2) 28.9S e que passaram Yohan Rossel-Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) neste troço. Jan Solans-Rodrigo Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) são oitavos.