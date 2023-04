CPR, Rali Terras d’Aboboreira, PE8: em teoria, tudo decidido, falta a PowerStage | AutoSport

Kris Meeke/Ola Fløene (Hyundai I20 N Rally2) voltaram aos triunfos em troços e com isso chancelaram quase definitivamente a classificação deste rali, preparando-se, se nada de estranho suceder, para vencer o Rali Terras d’Aboboreira. Marco Bulacia/Diego Vallejo (Skoda Fabia Rally2 evo) foram segundos a 3.5s, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) em terceiro a 6.3s.

Quarto posto para Alejandro Cachón/A. Lopez (Citroën C3 Rally2), a 6.9s, seguindo-se Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) a 19.3s, com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) a ficar em sexto a 23.4s, ainda assim na frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) que ficou a 25.6s. Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2) voltou a furar, caiu várias posições, e Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) tiveram também problemas com o carro que vinha a falhar.

Marco Bulacia voltou a assumir a segunda posição na frente de Alejandro Cachón, mas pode haver ainda alguma luta pelo segundo lugar. Armindo Araújo vai para a última especial com 11.2s de avanço para Ricardo Teodósio com Miguel Correia 15.3s mais atrás do algarvio. Pode ter havido aqui alguma poupança de pneus para a PowerStage, mas em termos de CPR, se tudo correr de forma normal no derradeiro troço, as posições estão definidas não havendo quaisquer lutas por posição exceção feita aos pontos da PowerStage, e mesmo esses provavelmente só o segundo e terceiro lugares do CPR.