CPR, Rali Terras d’Aboboreira, PE7: três separados por 10.2s, faltam 2 troços | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo), venceu o troço e recuperou 5.1s a Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) e 5.5s a Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), passando a diferença entre os três da frente a ser 7.5s de Miguel Correia para Bruno Magalhães, com Armindo Araújo a 2.7s do piloto da Hyundai.

Forte ataque do piloto da The Racing Factory, na tentativa de recuperar o que perdeu na sequência do furo sofrido.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) é quarto, mas está muito longe da frente, a 38.9s. Seguem-se Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia R5 evo), Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2), Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2), Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia Rally2 evo), Lucas Simões/Nuno Almeida (Hyundai i20 R5) e Daniel Nunes/Nuno Ribeiro (Ford Fiesta Rally3) a fechar o top 10.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) está muito atrasado, devido aos problemas que teve de manhã.

