CPR, Rali Terras d’Aboboreira, PE6: Miguel Correia é o novo líder | AutoSport

Mais uma troca de líder! Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) furaram e perderam 24.6s, e com o seu triunfo na especial Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) são os novos líderes, com Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) que perdeu nesta especial 4.4s a distar agora 7.1s do piloto da ARC Sport.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) furaram e perderam quase três minutos e meio, para além dos problemas que têm tido com a manete da caixa de velocidades, caíram muito na classificação.

Armindo Araújo é agora terceiro a 15.3s da frente, com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) em quarto a 35.2 dos novos líderes.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia R5 evo) são quintos na frente de Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2), com Lucas Simões/Nuno Almeida (Hyundai i20 R5) na frente de Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia Rally2 evo).

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) que perdeu mais de um minuto no troço anterior devido a um furo, são nonos da geral, na frente de Daniel Nunes/Nuno Ribeiro (Ford Fiesta Rally3).

Mais info assim que possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI