CPR, Rali Terras d’Aboboreira, PE5: Armindo Araújo é o novo líder, Josh McErlean de fora | AutoSport

Numa especial em que os líderes do rali, os irlandeses Josh McErlean/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) saíram de estrada, e ficaram fora de prova depois de cair por uma ribanceira, sem danos físicos nos ocupantes do carro, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) venceram a especial, 3.3s na frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) com Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) 0.2s mais atrás.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) conseguiu atenuar os problemas que estava a sentir com a caixa de velocidades, mas ainda não os resolveu na sua totalidade, seja como for perdeu apenas mais 5.6s, com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) a cederem mais 10.1 para a frente do rali.

Neste contexto, Armindo Araújo é agora o novo líder, tem 9.3s de avanço para Miguel Correia, com Bruno Magalhães a 12.0s. Ricardo Teodósio é quarto, mas já a 30.5s da frente, ainda assim na frente de José Pedro Fontes que já cedeu 34.8s para os líderes.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia R5 evo) são sextos na frente de Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2), com Lucas Simões/Nuno Almeida (Hyundai i20 R5) na frente de Diogo Salvi e Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally2) e Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) que perdeu mais de um minuto neste troço por razões que para já desconhecemos.

Depois de ter furado no troço anterior, Ricardo Filipe/Fernando Almeida (Ford Fiesta R5) despistaram-se neste ficando parados na estrada, o que levou à interrupção da especial.

Rakan Al-Rashed/Hugo Magalhães (Volkswagen Polo GTI R5) furaram e perderam tempo.

