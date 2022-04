CPR, Rali Terras d’Aboboreira, PE4: Josh McErlean novo líder, Ricardo Teodósio com problemas de cx. velocidades | AutoSport

Não foi uma boa especial para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) que ficaram com a caixa de velocidades encravada em segunda velocidade, perdendo mais de 20 segundos. Tendo em conta que a assistência está longe, caso não consiga resolver o problema, perde toda e qualquer hipótese de um bom resultado nesta prova.

Josh McErlean/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) foi o mais rápido na especial e é o novo líder da prova: “apanhei alguma terra solta, é uma nova experiência para mim”, disse.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram segundos a 2.1s :”não cometemos erros, estamos ainda a limpar um bocadinho, mas foi uma especial tranquila”, disse o piloto que é agora o novo líder do CPR, 2.9s atrás do irlandês Josh McErlean.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) queixou-se de um troço “muito escorregadio”, caindo para o quarto lugar da geral, agora a 6.6s de Armindo Araújo, e atrás de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), que subiu ao terceiro lugar da geral, segundo do CPR, a 6.0s de Armindo Araújo.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) são quintos da geral, quartos do CPR, já a 24.7s da frente.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) caíram para quinto do CPR, a 24.9s do líder, com Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) logo a seguir 7.5s mais atrás.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia R5 evo) caíram para o sétimo lugar do CPR na frente de Diogo Salvi e Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally2).

