CPR, Rali Terras d’Aboboreira, PE3: Bruno Magalhães termina o dia na frente | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) venceram a super especial de Marco de Canavezes, do Rali Terras d’Aboboreira, e são os novos líderes da prova, com 0.8s de avanço para Josh McErlean/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2), que neste troço foram apenas quartos a 2.9s.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo), queixaram-se de um carro parado na super especial, tal como Bruno Magalhães, cederam 2.2s e com isso caíram para terceiro, a 1.6s dos líderes, na frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) que distam 4.0s para o piloto da Hyundai com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) em quinto, a 4.9s da frente.

Portanto, como se percebe, tudo muito equilibrado – três troços, três líderes – e logicamente em aberto para os seis troços de amanhã. Não há para já quem se esteja a destacar, pelo que só com a chegada dos troços maiores poderemos perceber a tendência.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) são sextos a 12.6s da frente, e têm atrás de si Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia R5 evo), que passaram Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) na super especial.

Rakan Al-Rashed/Hugo Magalhães (Volkswagen Polo GTI R5) e Lucas Simões/Nuno Almeida (Hyundai i20 R5) subiram para nono e décimo, por troca com Diogo Salvi e Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally2) que caíram para o 11º lugar.

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) lideram as 2RM agora com 3.6s de avanço para Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4).

Para amanhã, a ordem de partida é a classificação após a PE2, pelo que será o irlandês

Josh McErlean, na frente de Armindo Araújo, os primeiros na estrada.

