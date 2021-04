CPR, Rali Terras d’Aboboreira, PE2: Ole Christian Veiby é o novo líder, Ricardo Teodósio melhor do CPR

Ole Christian Veiby/Jonas Andersson (Hyundai NG i20 R5) venceram a segunda especial do Rali Terras d’Aboboreira, bateram Chris Ingram/Ross Withcock (Skoda Fabia R5 Evo) por 3.6s com Pepe López/Diego (Skoda Fabia Rally2) em terceiro a 6.0s, com os anteriores líderes do rali, Georg Linnamae/Volodymyr (Volkswagen Polo GTI R5), em quarto a 6.1s.

Os melhores portugueses foram Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo), na quinta posição a 6.3s da frente o que significa que Veiby é o novo líder do Rali Terras d’Aboboreira, agora com 3.0s de avanço para Georg Linnamae. Pepe López é terceiro a 7.8s, e o quarto classificado é Ricardo Teodósio, novo líder entre a classificação dos portugueses inscritos no CPR, com 0.8s de avanço para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo). Mantendo-nos na classificação do CPR, o que verdadeiramente nos interessa, Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo) são terceiros a 5.7s da frente. Grande rali está a fazer o jovem piloto.



Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) são quartos a 8.7s, e estão a fazer uma prova bem melhor do que a que fizeram há seis meses, onde tiveram muitas dificuldades neste mesmo rali.

Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) já estão a ganhar ritmo, fizeram o terceiro tempo do CPR e com isso são agora quintos da geral lusa

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3R5) tiveram um começo de rali abaixo das possibilidades, e são sextos a 20.9s da frente.

Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) são sétimos a 32.3s.

Depois do ‘pino olímpico’ desta manhã, Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5 evo) são oitavos do CPR, na frente de Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (Ford Fiesta Rally3), que tem, por sua vez, 25.9s de avanço para Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4).

