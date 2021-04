CPR, Rali Terras d’Aboboreira, PE1: Georg Linnamae líder, Armindo Araújo na frente do CPR

A dupla estónio-ucraniana Georg Linnamae/Volodymyr (Volkswagen Polo GTI R5) é a primeira líder do Rali Terras d’Aboboreira, depois de bater

Ole Christian Veiby/Jonas Andersson (Hyundai NG i20 R5) por 3.1s.

Terceiro lugar para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo), que foram os melhores do CPR, que terminaram o troço a 4.3s.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo) foram quartos a 4.8s, com Pepe López/Diego (Skoda Fabia Rally2) em quinto a 4.9s.

boa entrada de rali para Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo), sextos a 6.4s, posicionando-se na frente Chris Ingram/Ross Withcock (Skoda Fabia R5 Evo), que ficaram a 7.6s. Logo a seguir ficaram posicionados Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5), que terminaram no oitavo posto a 7.8s da frente. A fechar o top 10, ficaram Alberto Heller/Marc Marti (Citroen C3 Rally2) e Joshua Mcerlean(Noel O’Sullivan (Hyundai i20 R5).

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3R5) são 11º na frente de

Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5). Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) foram 14º na frente de Luis Miguel Rego/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 evo).

No CPR, Armindo Araújo e Ricardo Teodósio, estão separados por 0.5s, com Miguel Correia em terceiro a 2.1s. Bruno Magalhães é quarto a 3.5s.

Um bom começo de rali, com quatro duplas lusas a posicionarem-se bem na luta do CPR.

Tempos Online – CLIQUE AQUI