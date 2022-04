CPR, Rali Terras D’Aboboreira, Paulo Roque: “já sabíamos que este seria um ano de descobertas” | AutoSport

O duríssimo Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas marcou a primeira prova da carreira de Paulo Roque como piloto, com o gondomarense a levar o Peugeot 208 Rally4 ao top 8 tanto no CPR2 como na Peugeot Rally Cup Ibérica. Agora, Paulo Roque e o navegador Tiago Teixeira vão disputar o Rali Terras D’Aboboreira, no próximo fim de semana, mais um desafio numa época de aprendizagem no campeonato nacional de 2 Rodas Motrizes.

“O início do campeonato foi exigente, mas já sabíamos que este seria um ano de descobertas para toda a equipa. O Rali Terras D’Aboboreira não será exceção, pois nunca fiz estes troços como piloto e, ao mesmo tempo, continuo a precisar de quilómetros ao volante do carro. Por isso, o nosso objetivo é o mesmo da prova anterior: terminar o rali e evoluir de forma consistente, tentando não cometer exageros”, afirmou Paulo Roque, fundador da ROQ Motorsport.

Disputado nos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, o Rali Terras D’Aboboreira é composto por nove especiais cronometradas, divididas entre sexta-feira (15 de abril) e sábado (16 de abril), num percurso que inclui 103,5 quilómetros cronometrados.