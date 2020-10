CPR, Rali Terras d’Aboboreira: Ordem de partida escolhida, PE1 é às 14h40

Já é conhecida a ordem de partida para o Rali Terras d’Aboboreira. Ricardo Teodósio/José Teixeira fizeram o melhor tempo mas escolheram arrancar apenas na nona posição, aproveitando dessa forma uma melhor ordem na estrada, que se espera mais limpa com a passagem dos primeiros oito carros. Os primeiros a ir para a estrada serão Pedro Almeida / Hugo Magalhães, seguem-se por esta ordem Daniel Nunes / Nuno Mota Ribeiro, Gil Antunes / Diogo Correia, José Pedro Fontes / Inês Ponte, Bruno Magalhães / Carlos Magalhães, Miguel Correia / António Costa, Adrien Fourmaux / Jamoul Renaud e Armindo Araújo / Luís Ramalho.

A ordem na estrada não é a ideal para Bruno Magalhães, ainda que quatro carros limpem suficientemente bem a estrada, mesmo dois deles sendo de duas rodas motrizes. Logicamente as posições de Armindo Araújo (8º) e Ricardo Teodósio (9º) são bem melhores.

Em termos competitivos, o Rali Terras de Aboboreira tem partida para a 1ª Etapa agendada para as14h00), numa tarde onde as equipas têm pela frente uma dupla passagem pelo troço de Aboboreira (16 km;às 14h40 e 16h15). A prova contará com mais de 330km de extensão total, dos quais cerca de 100,38km são cronometrados. No sábado estão agendadas duas especiais, também elas repetidas duas vezes, por Amarante Natureza Criativa (23,67km) e Baião Vida Natural (10,52km).