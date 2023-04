CPR, Rali Terras d’Aboboreira: ordem de partida escolhida, mas logo à noite ‘é que conta’ | AutoSport

Já está escolhida a ordem de partida do Rali Terras d’Aboboreira e como se esperava, os mais rápidos escolheram partir o mais atrás possível. Foram corrigidos os erros do Algarve, o que significa que em primeiro lugar na estrada vão estar os Rally2, e não “tudo ao molho” como foi no Rali do Algarve, com as consequências que se conhecem, logo seguidos dos CPR 2RM, e dos Promo.

Aliás, a ordem de partida para os três troços de hoje, dois curtos de terra e a super especial de asfalto, não vai ter grande impacto. esse impacto vai notar-se, sim, mas amanhã pois a classificação de hoje ordenará a caravana para amanhã e aí sim, a ordem na estrada vai ser importante e não é por acaso que no WRC a invertem para os pilotos prioritários P1. Portanto vai ser interessante ver quem estará na frente do rali no final da noite de hoje, pois isso vai ser decisivo para amanhã, pois terá que o fazer durante todo o resto do rali.

Será o húngaro Norbet Herczig a sair na frente, seguindo-se Rakan Al Rashed, Paulo Neto, Lucas Simões, Paulo Meireles, Diogo Salvi e depois sim, começam os principais favoritos aos melhores lugares. Eis a lista.