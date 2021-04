CPR, Rali Terras d’Aboboreira: opções distintas na escolha da ordem de partida

Já está delineada a ordem de partida para o primeiro dia do Rali Terras d’Aboboreira. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo), que venceram o qualifying decidiram arrancar da posição o mais atrás possível, pelo que arranca do 19º lugar.

Há diferenças sensíveis e opções distintas por parte de alguns concorrentes que habitualmente rodam nos lugares da frente, pois apesar deste ser um rali de terra, uns entendem que rodar demasiado atrás é mais arriscado devido à possível degradação dos pisos, isto em contraponto com a estrada mais limpa. Mais logo, vamos ver quem tem mais razão.

Assim, por exemplo Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5), Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo), Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) e José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), partem entre a 9ª e 12ª posições, enquanto Ricardo Teodósio optou pela 19ª. Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo) escolheram algo intermédio, a 15ª posição.

Os primeiros na estrada serão Luís Mota (Mitsubishi), Ernesto Cunha (Peugeot) e Manuel Castro (Skoda). Eis a lista completa: